  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Tres rare . tel aviv yaffo. residence haut de gamme avec piscine.

Quartier résidentiel Tres rare . tel aviv yaffo. residence haut de gamme avec piscine.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
;
5
Laisser une demande
ID: 33440
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Niche au coeur d une residence verdoyante avec piscine d eau de mer .un appartement de 2 pieces avec vue sur mer. demande a etre rafraichi . La residence est magnifique juste derriere le port de Yaffo.Piscine d eau de mer . Spa. tres grande cave. 1 parking. Mamad inclus

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Coup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Netanya, Israël
depuis
$642,675
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !
Ashdod, Israël
depuis
$689,700
Quartier résidentiel Face au lac
Ascalon, Israël
depuis
$611,325
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Vous regardez
Quartier résidentiel Tres rare . tel aviv yaffo. residence haut de gamme avec piscine.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Au cœur du quartier recherché de Mekor Baruch à Jérusalem, cet appartement spacieux de 110 m² offre un cadre de vie confortable et paisible, idéal pour une famille. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, il bénéficie d’une belle luminosité et d’une atmosphère calme. L’appartement se compose de 5…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Afficher tout Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
a la marina d'ashkelon, tres bonne affaire a saisir 2 p de 40m2 pleine vue mer avec balcon, mamad, ascenceur et parking sous sol
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Bat Yam, Israël
depuis
$1,80M
Plan parfaitement pensé et très spacieux 5 pièces – 135 m² Salle de bain enfants Dans la suite parentale : salle de douche + dressing Cuisine haut de gamme entièrement rénovée 3 toilettes Cuisine d’été avec barbecue et cave à vin sur la terrasse 4 terrasses – 60 m² au total, avec vue mer ouv…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller