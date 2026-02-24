  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Superbe studio pres du shuk hacarmel

Quartier résidentiel Superbe studio pres du shuk hacarmel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$749,265
;
9
ID: 33909
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Au 8, rue Carmel (à une minute de la mer) Nouveauté et exclusivité Studio d'environ 50 m² (séjour et chambre séparés) Exposé en façade et charmant ! Lumineux et fonctionnel 2e étage et demi (sans ascenseur) Orientation est-ouest

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Netanya, Israël
depuis
$4,36M
Cette propriété exceptionnelle située dans les Lagoon Towers, dans le prestigieux quartier de South Beach à Netanya, offre une opportunité unique de vivre le luxe en bord de mer à son apogée. L'agencement spacieux de l'appartement, obtenu par la fusion de deux unités, s'étend sur 320 m² et c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
4 pièces à vendre dans un immeuble de charme situé au coeur d'une atmosphère pastorale àJérusalem et à seulement quelques minutes à pied de Baka. Proche de tout : écoles, synagogues, centres culturels et de divertissement et bien sûr de la vieille ville. Le bâtiment dispose d'un ascenseur e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Situé rue Molcho, en plein Neve Tzedek, ses boutiques, son charme et son ambiance, cet appartement bénéficie d’un environnement urbain agréable, à proximité immédiate des commerces, cafés, transports en commun et de toutes les commodités du quotidien. La rue Molcho est appréciée pour son cal…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
