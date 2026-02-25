  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces neuf avec terrasse – emplacement idéal à mekor haim

Jérusalem, Israël
$2,978
ID: 33920
Dernière actualisation: 24/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier très recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Magnifique appartement 4 pièces neuf et spacieux de 105 m², avec 11 m² de terrasse. Un véritable coup de cœur : • Cuisine séparée et haut de gamme • Chambre forte (Mamad) • Suite parentale avec salle d’eau privative • Salle de bains supplémentaire • Chauffage au sol • Climatisation VRF individuelle dans chaque pièce • Système Smart Home • Parking souterrain privé • Cave Entrée immédiate.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Raanana, Israël
$1,75M
Immeuble tres recent de 6 etages. Charmant Duplex de 5 pieces de 158 m2 net ( 178 m2 brut ) et 3 salles de bain. Terrasse de 23 m2. Vue degagee. Belle cuisine cachere. 4 chambres a coucher inclus mamad. une vraie pepite au centre ville. au niveau 1 : salon/coin repas/ cuisine / mamad e…
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israël
$2,95M
Au 3, rue Zion Boulevard, une adresse prestigieuse et très recherchée. Un appartement unique, spacieux, lumineux et magnifique ! Au 5ème étage, cet appartement bénéficie d'une excellente circulation sur quatre axes ! Un appartement de 5 pièces offrant un fort potentiel et une disposition …
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Tel-Aviv, Israël
$1,33M
Rue Nahalat Binyamin, au cœur du centre de Tel-Aviv, sur la partie piétonne et artistique. Quartier entre Carmel Market, Neve Tzedek et Rothschild, à pied de la plage. Immeuble classé et restauré, Appartement 3 pièces d’environ 60 m² + balcon 4 m². 1er étage (équiv. 2e), hauts plafonds, …
