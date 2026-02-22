  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !

Hadera, Israël
depuis
$658,350
;
10
ID: 33648
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose une nouvelle exclusivité : un appartement récent de 4 pièces, au centre-ville de Hadera, dans le très recherché projet SOHO ! Caractéristiques : - Un appartement de 4 pièces (3 chambres à coucher) de 107 m², - Au 4ème étage avec ascenseur de Shabbat, - Un bel espace de vie donnant sur une terrasse ensoleillée d’environ 12 m², - Une belle cuisine moderne et design avec de nombreux rangements ouverte sur le salon, - Une suite parentale avec sa salle d'eau privée, - 2 chambres d'enfant supplémentaires dont une sécurisée, - Au total : 2 salles de bains et 2 toilettes, - Climatisation, système domotique, - En plus : une cave privée, - Un parking souterrain ! L’appartement se trouve dans une résidence de très haut standing, avec un espace extérieur privé, un grand lobby luxueux, et une salle de sport équipée ! Et son emplacement ? Idéal ! Au dessus du Beth ‘Habad francophone, de la boulangerie française "Le Moulin Doré", à quelques minutes à pied du centre commercial Mixx, des ganims, des bus, à environ 10/15 minutes en voiture de la gare de train et du bord de mer. Produit très demandé, à un super prix ! Un excellent produit pour habitation ou investissement locatif ! À saisir rapidement ! Qu’attendez-vous ? Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
