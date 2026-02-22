  1. Realting.com
  Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon

$2,19M
ID: 33678
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

4 pièces, neuf dans un immeuble boutique neuf, spacieux et réalisé seulement avec des matériaux de luxe, terrasse de 12 m2, parking. 3 chambres à coucher, incluant une chambre master avec salle de bain privative, MAMAD et une deuxième salle de bain. Très lumineux avec de grandes baies vitrées, et calme. À 5 minutes du Park Hayarkon, 4ème étage, orienté nord, sud et ouest. 15 minutes à pied du port de Tel Aviv.

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

