  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer

Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer

Jérusalem, Israël
depuis
$3,919
;
10
ID: 33828
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans un très bel immeuble neuf au cœur de la moshava, appartement 4 pièces au 2e étage avec ascenseur, beau séjour avec balcon en partie souccah, grande cuisine , 3 chambres dont une chambre parentale, 4 expositions, parking, au calme !!

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
