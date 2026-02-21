  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte

Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte

Tel-Aviv, Israël
depuis
$956,175
20/02/2026
$956,175
07/04/2025
$856,745
;
9
Laisser une demande
ID: 25684
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte, avec parking et stockage dans le projet très recherché Quatre Florentine, à un prix attractif. Emplacement privilégié : - 5 minutes de Neve Tzedek - 5 minutes de la rue Rothschild et du parc HaMasila - Marché aux puces et plus encore. Caractéristiques : - Salon spacieux et cuisine avec accès à une terrasse ensoleillée orientée à l'ouest - Lumineux et aéré - Grande chambre avec accès à la terrasse ensoleillée - 3ème étage (avec ascenseur) - 51 m² construits + 7 m² de terrasse ensoleillée - Hall d'entrée beau et accueillant - Projet de qualité avec des cafés autour - Parking privé - Stockage de 7 m², plafond haut Prix :3 050 000 NIS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,49M
Quartier résidentiel Un appartement de rêve dans un immeuble de très haut standing en première ligne face à la mer !
Hadera, Israël
depuis
$962,445
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$956,175
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$627,000
5 pcs 127m2 habitable + 13m2 de terrassse tout neuf !!!!
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
À VENDRE – APPARTEMENT NEUF 4 PIÈCES PROCHE DE LA MER AVEC PARKING, TERRASSE ET CAVE Superficie : 92 m² + 8 m² de terrasse Emplacement : Rue calme près du Royal Beach 3 chambres (dont une avec abri) 2 salles de bain 2 toilettes Immeuble neuf Parking Cave Prix demandé : 7 800 000 ILS Contacte…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
A vendre dans Baka - un grand appartement de 4 pièces. TAMA 38,avance. Deviendra 5 pièces + un balcon soucca + parking, lumineux central à rénover, proche des cafés, écoles, bus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller