  4. Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$623,865
;
10
ID: 33498
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

La perle rare : appartement 2 pièces neuf a Ashdod "Calaniot" en livraison immédiate avec climatisation, parking, cave

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

