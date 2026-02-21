  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentine/herzl

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
20/02/2026
$1,32M
27/05/2025
$1,18M
4
ID: 26192
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

TRES JOLI TROIS PIECES EN ETAGE ELEVE D UN BEL IMMEUBLE RECENT. COMPREND UN BALCON DANS LE SALON ET UNE TERRASSE DANS LA CHAMBRE. 5E ETAGE AVEC PARKING. PROCHE DE TOUS LES COMMERCES CAFES ET MOYENS DE TRANPORT

