Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d’exception avec terrasse & prestations luxe

Jérusalem, Israël
$2,916
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Magnifique appartement 4 pièces neuf et spacieux de 111 m², avec 11 m² de terrasse. Un véritable bijou offrant des prestations haut de gamme : • Cuisine séparée et entièrement améliorée • Chambre forte (Mamad) • Suite parentale avec salle d’eau privative • Salle de bains supplémentaire • Chauffage au sol • Climatisation VRF individuelle dans chaque pièce • Système Smart Home • Parking souterrain privé • Cave Entrée début Avril

Jérusalem, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Appartement rénové de quatre pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Quartier résidentiel Spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
À vendre, un appartement 3 pièces rénové et lumineux, idéalement situé en troisième ligne mer, dans un immeuble rénové. Le bien est très bien entretenu, parfait pour investissement ou résidence. Caractéristiques du bien : Surface construite : 72 m² Balcon soleil : 10 m² Situé au 2ᵉ étage av…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !
Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$1,82M
Nouvelle exclusivité Une maison à Barna sur la rue Zvi Segal Terrain d'environ 550 mètres carrés Construit d'environ 320 mètres carrés avec un logement locatif d'environ 106 mètres carrés 4 chambres au dernier étage et au sous-sol une autre pièce n'incluant pas le logement. L'emplaceme…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$808,830
Dans le nouveau quartier d'Akhziv, bel appartement 5 pièces d'environ 120m2 avec terrasse de 20m2 et belle vue mer . Situé au 6e étage sur 8,il comprend cave, parking, 2 ascenseurs
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
