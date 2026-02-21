Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer

  1. Realting.com
Netanya, Israël
depuis
$1,82M
20/02/2026
$1,82M
20/05/2025
$1,63M
;
4
ID: 26020
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Español Español
Tres Gros Potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Stationnement Duplex 4,5 pièces Pleine vue mer invraisemblable.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

