  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel À vendre – penthouse d'exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre

Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
20/02/2026
$3,10M
10/07/2025
$2,78M
;
13
ID: 26725
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE – LE PENTHOUSE DU ROI AU CŒUR DE TEL-AVIV Idéal comme investissement ou pied-à-terre. Seulement ₪62 658/m² !!! À quelques pas du Shuk HaCarmel, de Shenkin, du boulevard Rothschild et à seulement 5 minutes de la plage, ce duplex unique se situe dans une rue entièrement rénovée, dans un immeuble boutique neuf au style préservé, au 5ᵉ étage avec ascenseur. Caractéristiques principales : 135 m² intérieurs 46 m² de terrasses (6 m² + 40 m²) Cave incluse Option de parking Premier niveau : Grand salon lumineux avec cuisine ouverte 3 chambres, dont une suite parentale avec salle de bains attenante et terrasse de 6 m² Deuxième salle de bains indépendante Placards intégrés dans toutes les chambres Une chambre est un Mamad (pièce sécurisée) Étage supérieur : Espace polyvalent (salon secondaire, bureau ou coin lecture) Salle de bains avec WC Accès à une exceptionnelle terrasse de toit de 40 m² avec cuisine extérieure & barbecue intégré Autorisation pour jacuzzi ou piscine Vue dégagée – idéale pour recevoir ou profiter d’une intimité totale Immeuble & finitions : Matériaux haut de gamme Immeuble boutique moderne avec peu d’appartements Coûts : Prix : 9 900 000 ILS Prix au m² : ₪62 658/m² Charges de copropriété : 900 NIS / mois Taxes municipales (Arnona) : 1 800 NIS / 2 mois Le futur de la rue King George : Un grand boulevard vert est prévu juste en face de l’immeuble. Le penthouse bénéficiera d’une vue dégagée sur une avenue paysagée, sans construction future. De plus, la place Magen David (croisement King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin) deviendra bientôt un hub de transport majeur, desservi par la Ligne Pourpre et la ligne de métro M2, à seulement 100 mètres de la propriété – renforçant son accessibilité et sa valeur à long terme. ???? Une opportunité unique !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Realting.com
Aller