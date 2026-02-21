  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces dans le nord de tel aviv

Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces dans le nord de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
;
10
Laisser une demande
ID: 33827
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement neuf de 3 pièces, dans un immeuble de prestige du quartier de Ramat HaChayal, cuisine américaine ouverte, séjour avec balcon offrant une vue panoramique, parquet dans les pièces, climatisation centrale, parking, à proximité d'une synagogue et d'un mikvé ,Un parc verdoyant commun aux immeubles est actuellement en construction, une propriété à un prix qui représente une opportunité incroyable

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces dans le nord de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
Appartement penthouse de 4 pièces dans le quartier Agamim Immeuble Y.H. Dimri, à proximité du parc Appartement unique à l'étage Surface habitable : 105 m² + balcon de 30 m² (soukkah) Magnifique appartement avec une hauteur sous plafond de 3 m, cuisine rénovée, espaces généreux, barreaux de s…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Netanya, Israël
depuis
$642,675
Rue Dizengoff au cœur de Netanya, emplacement premium à proximité immédiate de Kikar HaAtsmaout. Secteur recherché pour ses commerces, cafés, son attractivité urbaine et son accès rapide à la plage. Appartement de 3 pièces, d’environ 88 m², au 1er étage sur 5. Entièrement rénové, avec volu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
mini penthouse de 4.5 pieces recent avec terrasse de 27m2 . cave et 2 parkings. salle de sport sans l'immeuble, a 2 pas du lac
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller