  4. Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.

Raanana, Israël
$1,09M
7
ID: 33476
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Tres rare . Centre ville Raanana. Rue a sens unique proche de toutes les commodites. Vaste et spacieux. Tres grand salon. Grandes chambres. mamad. Parking . Terrasse de 13 m2.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
