  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux

Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
;
9
Laisser une demande
ID: 33618
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Emplacement idéal a coté de la rue Shenkin près du Shouk Hacarmel appartement3 pieces 93 m² + balcon de 8,5 m² 4ᵉ étage à l’arrière (très calme) place de parking dans un système robotisé Attention ! Par rapport au plan de l’appartement, la petite pièce attenante à la cuisine a été supprimée C EST UN 3 PIECES

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
Quartier résidentiel Maison privée de style marocain dans un bâtiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,00M
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
Quartier résidentiel Exceptionnel
Ascalon, Israël
depuis
$554,895
Vous regardez
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Place de parking a louer en centre ville -agrippas
Quartier résidentiel Place de parking a louer en centre ville -agrippas
Jérusalem, Israël
depuis
$172
Place de parking a louer dans un emplacement ideal Situe en plein centre ville - Rue Agripas
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
Spécial investisseur
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,65M
Majestueux 5 pièces transformé en 4 a Ashdod "Mar", haut standing, étage élevé, vue mer et "Gan Hair". Résidence "Le Deauville" , avec 4 ascenseurs, en face du theatre et de la mairie, a 5 minutes a pied de la plage, a 1 minute des cafés, des restaurants des centres commerciaux, des moyens d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller