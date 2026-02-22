  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine

Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine

Raanana, Israël
depuis
$4,36M
;
5
Laisser une demande
ID: 33541
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Tres belle maison avec piscine situee au centre ville de Raanana . Belles prestations. Rue calme. 7 pieces dont 3 suites. tres grand sous sol .450 m2 d espace habitable et 455 m2 de terrain. Parking. .

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Du 3p au penthouse avec prix de pre-sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israël
depuis
$457,710
Quartier résidentiel Appartement de standing
Jérusalem, Israël
depuis
$1,34M
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Raanana, Israël
depuis
$4,36M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,58M
Ce penthouse représente le summum du luxe à Tel Aviv, offrant un mélange harmonieux de design sophistiqué et d'emplacement privilégié. Niché dans une rue calme près de Kikar HaMedina, cette résidence offre un accès facile à des cafés animés, des jardins d'enfants et écoles de premier rang, d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,55M
Un duplex spacieux et lumineux, conçu avec soin pour une vie de famille, offrant le confort et l'atmosphère d'une maison privée. La résidence bénéficie d'un design architectural méticuleux signé Dana Oberzon, l'une des architectes et designers d'intérieur les plus recherchées en Israël dans …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Netanya, Israël
depuis
$627,000
Joli 2 pieces ( 1 chambre + et salon ) terrasse Soukka. Ouest. Magnifique vue sur la mer. Ideal pour pieds a terre ou investissement . Parking et cave . disponible de suite. inclus mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller