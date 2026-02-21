Quartier résidentiel 3 pièces investissement

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
$815,100
$815,100
$730,340
ID: 25853
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le quartier de Kiryat Yovel, limite Ramat Denia, à 150 metres de la future ligne de Tramway de Golomb, proche de l'autoroute Begin pour sortir de la ville . A l'entrée de la rue Avraham Shteren, dans un projet neuf en construction avec livraison sous 30 mois. Dans un immeuble boutique avec lobby et parking sous terrain et ascenseur de Shabbat, entouré de verdure Appartement de 3 pièces 76m2 plus balcon de 5m2 au 6eme étage, orientation ouest. Prestation de standing au choix telle que chauffage au sol ou climatisation centrale. Place de Parking sous terrain. Accompagnement bancaire, Conditions de paiement et financement avantageux !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
