  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Nouveaux bureaux location dans tour très demandée sur guivat shaoul

Quartier résidentiel Nouveaux bureaux location dans tour très demandée sur guivat shaoul

Jérusalem, Israël
depuis
$3,094
;
7
Laisser une demande
ID: 33850
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau sur le marché à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim" , avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 141m², avec deux expositions. Il offre une vue verdoyante sur les montagnes de Jérusalem, Possibilité de créer 8 bureaux et une salle d'accueil supplémentaire. Il est possible de connecter 2 bureaux supplémentaires de 162m² et 248 m² chacun, pour atteindre une superficie totale brute de 551 m². Le prix du m2 est de 85 NIS pour le loyer, 17,5 NIS par m2 pour les charges d'immeuble, et 22 NIS par m2 pour la Arnona. Le prix est avant TVA et l'entrée dans les bureaux est immédiate. Possibilité de louer des places de parkings dans l'immeuble. Emplacement extrêmement recherche à l'entrée de la ville et proche des axes centraux de transports.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,52M
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israël
depuis
$749,265
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveaux bureaux location dans tour très demandée sur guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$3,094
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Bat Yam - rue Tsahal Appartement traversant Ouest/Est 4 pièces 106 m² avec charmante terrasse d’environ 13m² (1 master avec sdb + 2 chambres dont 1 mamad) Place de parking incluse 4ᵉ étage avec ascenseur Immeuble récent en bon état et bien entretenu. Points forts : Grande pièce à vivre …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex a vendre a tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,91M
Duplex rehov Matalon 1 Environ 110 m2 plus terrace de 29m2 3 chambres à coucher en bas Salon salle à manger cuisine à l’étage 2 salles de bain Plus un wc à l’étage Cave et parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A stunning villa
Quartier résidentiel A stunning villa
Jérusalem, Israël
depuis
$5,58M
Superbe villa au centre de Givat Hambatar, 350 m2 construits, 400 m2 de terrain, immense cour, 60 m2 de parking, balcons et plus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller