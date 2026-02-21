Quartier résidentiel Appartement meublé et luxueux de 3 pièces à côté de la plage de geula à tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
❤️ À louer – Exclusivité BLUZ TLV ????????
Luxueux appartement 3 pièces entièrement meublé, idéalement situé rue Ge'ula, à Tel Aviv, à moins de 200 mètres de la plage, en étage élevé, avec une magnifique vue sur la ville et la mer.
• Chambres : 2 (dont une chambre sécurisée avec deux grands placards)
• Superficie : 81 m² (73 m² intérieurs + 8 m² de balcon)
• Cuisine : Entièrement équipée et rénovée
• Parking : Parking souterrain privé
• Équipements de l'immeuble : Hall d'entrée élégant, sécurité 24h/24 et 7j/7 et salle de sport
• Facture disponible sur demande
• Loyer : 19 000 ₪ par mois + charges
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pour toute demande de renseignements ou pour planifier une visite, contactez :
Erez Blumenthal
052-553-8012
BLUZ TLV - Luxe Courtier immobilier
Numéro de licence : 3183692
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
