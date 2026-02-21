  1. Realting.com
Quartier résidentiel Appartement meublé et luxueux de 3 pièces à côté de la plage de geula à tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,957
;
10
ID: 33844
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

❤️ À louer – Exclusivité BLUZ TLV ???????? Luxueux appartement 3 pièces entièrement meublé, idéalement situé rue Ge'ula, à Tel Aviv, à moins de 200 mètres de la plage, en étage élevé, avec une magnifique vue sur la ville et la mer. • Chambres : 2 (dont une chambre sécurisée avec deux grands placards) • Superficie : 81 m² (73 m² intérieurs + 8 m² de balcon) • Cuisine : Entièrement équipée et rénovée • Parking : Parking souterrain privé • Équipements de l'immeuble : Hall d'entrée élégant, sécurité 24h/24 et 7j/7 et salle de sport • Facture disponible sur demande • Loyer : 19 000 ₪ par mois + charges ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pour toute demande de renseignements ou pour planifier une visite, contactez : Erez Blumenthal 052-553-8012 BLUZ TLV - Luxe Courtier immobilier Numéro de licence : 3183692 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
