  4. Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
10
ID: 33398
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf, rue Lilienblum, à proximité immédiate de Neve Tzedek, du boulevard Rothschild et de Nahalat Binyamin. Appartement 3 pièces, 72 m² habitables. Balcon en façade vue dégagée * Appartement lumineux, bien agencé * Séjour spacieux et ouvert sur l’extérieur. * Finitions modernes et soignées. * Mamad (chambre sécurisée). * Parking privatif classique * Cave Prix de vente : 5 600 000 ₪.

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

