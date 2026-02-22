  1. Realting.com
  Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate

Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate

Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
;
6
ID: 33506
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

La Perle Rare ! City Appartement 4 pièces neuf, résidence avec piscine Dimri, 140m2 + 20m2 terrasse + 10m2 balcon, cave, parking, clim, 21eme étage sud. Jamais habité, libre immédiatement

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d'ashdod – rue rogozin
À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d'ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
À VENDRE – Superbe 4 pièces en plein cœur d’Ashdod – Rue Rogozin Dans une résidence récente et prisée, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces idéalement situé sur la rue principale et centrale d’Ashdod. D'une superficie de 122 m² + 14 m² de terrasse, situé au 1er étage avec 4 asce…
Immobilier.co.il
Penthouse a vendre a jerusalem
Penthouse a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$9,09M
Superficie intérieure : 290 m² 4 chambres à coucher 3 salles de bains complètes Entièrement rénové et meublé avec goût Situé au 4ᵉ étage Toit-terrasse privé de 135 m² Terrasse de 30 m² offrant une vue imprenable Situé dans un quartier calme et agréa
Immobilier.co.il
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Ville côtière en plein essor, Natanya séduit par son cadre de vie entre plages, promenades et vie urbaine animée. Rue Jerusalem, à seulement 2 minutes des plages, cet appartement anciennement 5 pièces transformé en 4 pièces offre de très beaux volumes sur 130 m². Situé au 7ᵉ étage, il béné…
Immobilier.co.il
