  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem

Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$974,045
;
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
1
Laisser une demande
ID: 33841
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Ein Zurim , Jérusalem Résidence située dans la vielle Arnona, quartier calme et arboré. Livraison prévue dans environ 1,5 an Appartements spacieux avec terrasse, disponibles en 2,5 pièces — très attractif dans un secteur recherché et verdoyant À distance de marche de la future ligne de tramway Immeuble bas (6 étages) avec finitions techniques haut de gamme Garage et cave inclus dans chaque appartement

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Propriété historique unique au cœur du quartier juif
Jérusalem, Israël
depuis
$43,89M
Quartier résidentiel Quartiercalme . est raanana. maison avec piscine
Raanana, Israël
depuis
$3,92M
Quartier résidentiel baka maison arabe
Jérusalem, Israël
depuis
$3,70M
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$974,045
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Park HaYam, Netanya, à deux pas de la mer. Appartement neuf de 102 m² + terrasse 14 m², 10ᵉ étage, 4 pièces. Projet Electra, tour moderne de 30 étages. Parking + cave, entrée immédiate. Quartier familial, proche commerces, écoles et plages. Prix en baisse : 3 050 000 ₪ (prix promoteur 3 …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
Au cœur de la ville Neuf et exclusif Yehuda Halevi 94 - Immeuble neuf et exceptionnel 4 superbes pièces neuf avec ascenseur et mamad Parking Terrasse ensoleillée Dépendance/garde-manger L'appartement est situé à l'arrière, au calme ! 4 pièces de 93 m² + terrasse ensoleillée de 10 m² Au 3èm…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe
Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe
Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe
Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe
Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe
Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Penthouse de rêve 5 pièces 140 m2 + Terrasse Soucca 40 m2 Étage 23 sur 24 Vue panoramique imprenable sur tout Jérusalem et sur la vieille ville. Parquet véritable dans tout l'appartement Chauffage au sol avec commande indépendante dans chaque pièce. Climatisation centralisée. Cuisine américa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller