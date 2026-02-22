Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BZH
Nouveauté en vente en exclusivité chez RE/MAX Hadera dans le quartier Ein Hayam, avec une vue incroyable vers la réserve naturelle !
Superbe appartement récent de 5 pièces dans la résidence Aqua Sea & Park, signée par le promoteur réputé Amram Avraham.
Ses caractéristiques :
- Une superficie de 125 m²,
- Un vaste espace de vie ouvert sur une magnifique terrasse de 16 m2,
- Une belle cuisine spacieuse,
- Une suite parentale avec une vue mer et une salle d’eau privative,
- Au 19ème étage sur 25,
- 3 chambres d’enfants dont une pièce sécurisée,
- Ascenseur de Shabbat,
- Cave privée,
- 2 places de parking !
L'immeuble bénéficie de
3 ascenseurs dont 1 de Shabbat, d'une salle de sport, d'un vide-ordures au niveau de l'étage, d'une salle de réception mise à disposition pour les résidents.
Proche d’un grand parc, de nouveaux commerces de proximité du quartier et de la sortie vers l'autoroute 2.
A environ 5 minutes à pied de la mer !
Une excellente opportunité !
Contactez-nous Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Licence professionnelle 313736
Hadera, Israël
