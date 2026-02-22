  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !

Hadera, Israël
depuis
$874,665
8
ID: 33644
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Nouveauté en vente en exclusivité chez RE/MAX Hadera dans le quartier Ein Hayam, avec une vue incroyable vers la réserve naturelle ! Superbe appartement récent de 5 pièces dans la résidence Aqua Sea & Park, signée par le promoteur réputé Amram Avraham. Ses caractéristiques : - Une superficie de 125 m², - Un vaste espace de vie ouvert sur une magnifique terrasse de 16 m2, - Une belle cuisine spacieuse, - Une suite parentale avec une vue mer et une salle d’eau privative, - Au 19ème étage sur 25, - ⁠3 chambres d’enfants dont une pièce sécurisée, - ⁠Ascenseur de Shabbat, - Cave privée, - 2 places de parking ! L'immeuble bénéficie de 3 ascenseurs dont 1 de Shabbat, d'une salle de sport, d'un vide-ordures au niveau de l'étage, d'une salle de réception mise à disposition pour les résidents. Proche d’un grand parc, de nouveaux commerces de proximité du quartier et de la sortie vers l'autoroute 2. A environ 5 minutes à pied de la mer ! Une excellente opportunité ! Contactez-nous Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licence professionnelle 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

