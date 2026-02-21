  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme

Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme

Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
20/02/2026
$1,13M
06/05/2025
$1,01M
;
6
Laisser une demande
ID: 25849
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

EXCLUSIVITÉ – Appartement lumineux et spacieux ! ???? Baron Hirsch, quartier Kiryat Moshe, Jérusalem ✨ Neuf, neuf, neuf ! ✨ À vendre : magnifique appartement de 5 pièces, après l’agrandissement du projet TAMA 38. Superficie : 93 m² brut + terrasse Sukkah Appartement lumineux avec 3 expositions Spacieux et bien agencé Quartier calme et agréable Ascenseur. Un bien rare dans un cadre paisible ! Contactez-nous pour plus d’informations et une visite.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Particulier
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$573,705
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Netanya, Israël
depuis
$613,206
Quartier résidentiel Special investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$445,170
Quartier résidentiel Un appartement récemment construit, idéalement situé, à quelques pas de la plage et du centre-ville dynamique de tel aviv.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
A barnea un 5 pieces investie et transforme avec vue mer
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$373,065
Quartier neot ashkelon 3 pieces renove a saisir
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Coup de fusil !! a vendre rue Rogozin appartement a rénover vue mer ! La valeur de ce produit une fois rénové peut dépasser les 3 millions.... Mamad, climatisation, parking, très central. Immeuble avec 2 ascenseurs dont un de shabat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller