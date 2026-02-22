  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
ID: 33423
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans un environnement calme et verdoyant de Ramat Sharet, découvrez un duplex d’exception où l’espace, la lumière et la sérénité se rencontrent. Ce bien de 146 m² offre un vaste séjour avec salle à manger ouvrant sur deux immenses terrasses de 70 m² et 30 m², surplombant la vallée et baignant l’espace de lumière. La suite parentale, un véritable cocon, bénéficie d’un accès direct à un jardin privatif de 30 m², parfait pour se ressourcer. L’appartement comprend 4 chambres dont une sécurisée (ממ״ד), 3 salles de bains, une cuisine indépendante, une buanderie et une atmosphère chaleureuse unique. Situé au 3e étage avec ascenseur, dans un immeuble bien entretenu, il offre également un parking, la climatisation dans le salon et un chauffage individuel au gaz. Un lieu idéal pour familles recherchant confort et qualité de vie, à proximité des écoles, yeshivot et commerces du quartier.

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel Villa de rêve a ashdod en 1ère ligne face a la mer
Ashdod, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique -jérusalem-5 pièces-neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Vue mer eternelle
Ascalon, Israël
depuis
$507,870
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Ascalon, Israël
depuis
$589,380
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,85M
À Vendre : Superbe Appartement 5 Pièces en Duplex à la Marina d'Ashdod Haut Standing - À 2 Minutes de la Plage Nous vous proposons ce magnifique appartement de 5 pièces en duplex, situé dans l'un des quartiers les plus prisés d'Ashdod, à deux pas de la plage et de la Marina. Idéalement situ…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
À vendre – Superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer. Situé au 3ᵉ étage sur 6, cet appartement lumineux de 100 m² dispose d’une terrasse de 14 m², d’un mamad, de 2 salles de bain, 2 WC et d’un beau balcon baigné de lumière. Idéalement situé, à quelques minutes à pi…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté en vente en exclusivité Au cœur de la ville, rue calme et charmante à deux pas des théâtres 12, rue Yosef Eliyahu Appartement de 111 m², 1er étage avec ascenseur À rénover entièrement Exposition triple (est, ouest et sud) Entouré de verdure
Agence
Immobilier.co.il
