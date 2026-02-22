  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Une maison familiale dans le quartier résidentiel prisé haotsar de hadera, un rêve à ce prix-là !

Hadera, Israël
depuis
$1,03M
;
10
ID: 33642
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Saisissez cette opportunité : acquérir une belle maison chaleureuse dans la rue prisée d’Hamochava ! - Cottage de 5.5 pièces bien entretenue d'environ 150 m², - Grand jardin soigné de 250 m², avec des arbres fruitiers, - ⁠Salon chaleureux et cossu, - Cuisine cachère avec 2 éviers et son coin repas, - Une demi-pièce sécurisée au rez-de-chaussée, - A l'étage, une suite parentale très spacieuse avec sa terrasse privée, - 3 chambres d'enfant, et leur salle d’eau, - Petite pièce aménagée au fond du jardin (possibilité de la transformer en bureau par exemple), - ⁠Une place de parking, - ⁠Cadastre en règle, - Pas d'allée commune ! Avantages de cet emplacement : Rue calme et résidentielle, au coeur d'un quartier pavillonaire dans une rue semi-piétonne, au bord du centre-ville de Hadera ! A proximité des écoles, ganims et parc pour enfants, de la communauté francophone Chevet A'him, d’autres synagogues, des principaux axes routiers, des centres commerciaux, bus, de la gare. Prix : 3.300.000 NIS seulement ! Contactez-nous ! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Ttres bon produit d'investissement ou pied a terre
Ascalon, Israël
depuis
$432,630
Quartier résidentiel Mini penthouse
Jérusalem, Israël
depuis
$3,42M
Quartier résidentiel Immeuble avec ascenseur
Jérusalem, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Maison privée de style marocain dans un bâtiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,00M
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
Autres complexes
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Afficher tout Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
dans immeuble tres recent avec jaccuzzi, sauna, salle de reception et jardin d'enfant, superbe 4 pieces de 100m2 decore par architecte d'interieur avec tres belle vue mer , vendu entierement meuble, entree immediate
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Dans un immeuble neuf avec ascenseur et ascenseur de Shabbat, appartement de 5 pièces très lumineux au 3ᵉ étage. L’appartement comprend 4 chambres, un grand salon spacieux ouvrant sur un agréable balcon avec vue dégagée, ainsi que deux balcons souccah d’environ 10 m² chacun. L’appartement …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité immédiate de la promenade du Parc HaMesila qui mène directement à la Moshava Germanit , à quelques minutes du centre commercial Hadar et des supermarchés de Talpiot — tout est à portée de main ! Dans un nouvel immeuble boutique construi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
