Quartier résidentiel Une maison familiale dans le quartier résidentiel prisé haotsar de hadera, un rêve à ce prix-là !

BZH
Saisissez cette opportunité : acquérir une belle maison chaleureuse dans la rue prisée d’Hamochava !
- Cottage de 5.5 pièces bien entretenue d'environ 150 m²,
- Grand jardin soigné de 250 m², avec des arbres fruitiers,
- Salon chaleureux et cossu,
- Cuisine cachère avec 2 éviers et son coin repas,
- Une demi-pièce sécurisée au rez-de-chaussée,
- A l'étage, une suite parentale très spacieuse avec sa terrasse privée,
- 3 chambres d'enfant, et leur salle d’eau,
- Petite pièce aménagée au fond du jardin (possibilité de la transformer en bureau par exemple),
- Une place de parking,
- Cadastre en règle,
- Pas d'allée commune !
Avantages de cet emplacement :
Rue calme et résidentielle, au coeur d'un quartier pavillonaire dans une rue semi-piétonne, au bord du centre-ville de Hadera !
A proximité des écoles, ganims et parc pour enfants, de la communauté francophone Chevet A'him, d’autres synagogues, des principaux axes routiers, des centres commerciaux, bus, de la gare.
Prix : 3.300.000 NIS seulement !
Contactez-nous !
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
