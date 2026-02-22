  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Vue sur la mer

Quartier résidentiel Vue sur la mer

Ascalon, Israël
depuis
$721,050
;
9
Laisser une demande
ID: 33663
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
sublime 4 pièces immeuble le plus récent sur barnea promoteur de renomme vue mer haut standing

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$714,780
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
Quartier résidentiel Coup de fusil ! un appartement de 4 pièces avec ascenseur et parking au centre-ville de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$454,575
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Jérusalem, Israël
depuis
$843,315
Beau 4 pieces de 92 m2 au cadastre rue hanauh Albek avec balcon de 8,5 m2 en partie soucah situe au 5 eme etage avec une splendide vue sur les murailles de jerusalem ,ascenseur + une cave et 2 places de parking libre de suite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
appartement 4 pcs dimri 3e etage vue degagee bien entretenue projet de qualite seulement 2 par pallier
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,724
LOCATION JERUSALEM CENTRE VILLE Immeuble récent standing avec magnifique lobby et ascenseurs . Appartement 2 pièces 44m2 spacieux et bien agencé, avec balcon 6m2, au 6ème étage. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller