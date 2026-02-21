  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,76M
20/02/2026
$3,76M
07/06/2025
$3,37M
;
3
ID: 26306
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf au cœur du quartier prisé de Bavli, penthouse haut de gamme avec vue dégagée à l’ouest – la mer en ligne de mire ! 5 pièces spacieuses Immense terrasse de 28 m² attenante au salon et à la suite parentale Toit privé de 50 m² avec piscine Triple exposition Grandes baies vitrées pour une lumière naturelle abondante En exclusivité – luxe et confort à Bavli

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

