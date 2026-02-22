  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Superbe 5 pièces vue mer - sud ouest bat yam - dans le prestigieux projet nof hapark

Quartier résidentiel Superbe 5 pièces vue mer - sud ouest bat yam - dans le prestigieux projet nof hapark

Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
ID: 33784
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Superbes 5 pièces (16 appartements à vendre !!) de 110 m2 à 130 m2 optimisés (de 2.550.000 à 3.000.000 NIS) dans le projet Nof Hapark, projet TAMA 38-1, à 7 minutes à pied de la mer et 4 minutes du tram. 4 chambres dont un Mamad, avec 2 salles de bain, un grand salon, vue sur le parc et sur la mer, + Parking moins de 22.000 shekels par m2 !!! Excellent investissement à ne surtout pas manquer

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
