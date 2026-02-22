  1. Realting.com
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
;
10
ID: 33636
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – Duplex rooftop exclusif, Rue Dizengoff, Tel Aviv Adresse d’exception sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, au cœur de la vie culturelle, commerçante et à quelques minutes des plages. Caractéristiques principales : Duplex neuf – 6ᵉ et 7ᵉ étages 4 pièces – triple orientation Niveau 6 : 62 m² + terrasse 7 m² Niveau 7 : 23 m² + rooftop privé 28 m² Mamad, ascenseur direct, stationnement à proximité Espaces lumineux, vue dégagée, couchers de soleil et qualité de vie premium sur Dizengoff. Prix demandé : 6 190 000 ₪

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

