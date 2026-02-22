  1. Realting.com
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové

Jérusalem, Israël
$1,10M
8
ID: 33380
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Magnifique 3 pièces entièrement rénové, première étage, ascenseur, terrasse, vue dégagée, cave, 2 places de parking. le plus 200m² du toit de l'immeuble appartient à l'appartement.

Complexes similaires
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Bat Yam, Israël
depuis
$906,015
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel Neuf
Ashdod, Israël
depuis
$592,515
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,389
