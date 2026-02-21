Quartier résidentiel Appartement de standing avec vue incroyable

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Dans le Quartier de Bayit Vagan limitrophe Kiryat Yovel. Au pied de la nouvelle station de Tramway et des autobus.
Dans une tour luxueuse neuve promoteur, avec lobby magnifique, salle de sport et parking sous terrain et 3 ascenseurs dont 2 de Shabbat .
Appartement neuf ,très investi
4 pièces 104m² avec balcon de 10m² avec petite partie souccah et vue panoramique et magnifique sur la forêt de Jérusalem.
Appartement très lumineux et spacieux cuisine américaine de grand standing suite parentale deux salles de bain investies climatisation centrale chauffage au sol et place de parking couvert.
En plein cœur de la vie communautaire de Bayit Vagan, avec les écoles, les commerces, restaurants ,synagogues et jardins pour enfants.
