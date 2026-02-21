  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
Quartier résidentiel Appartement de standing avec vue incroyable

Jérusalem, Israël
depuis
$1,17M
20/02/2026
$1,17M
06/05/2025
$1,04M
;
5
ID: 25847
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le Quartier de Bayit Vagan limitrophe Kiryat Yovel. Au pied de la nouvelle station de Tramway et des autobus. Dans une tour luxueuse neuve promoteur, avec lobby magnifique, salle de sport et parking sous terrain et 3 ascenseurs dont 2 de Shabbat . Appartement neuf ,très investi 4 pièces 104m² avec balcon de 10m² avec petite partie souccah et vue panoramique et magnifique sur la forêt de Jérusalem. Appartement très lumineux et spacieux cuisine américaine de grand standing suite parentale deux salles de bain investies climatisation centrale chauffage au sol et place de parking couvert. En plein cœur de la vie communautaire de Bayit Vagan, avec les écoles, les commerces, restaurants ,synagogues et jardins pour enfants.

Jérusalem, Israël
