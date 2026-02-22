  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israël
$940,500
ID: 33563
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Au 8, rue Mapu À vendre en exclusivité Magnifique appartement 2 pièces entièrement rénové ! Dans un immeuble classé, appartement de 47 m² au rez-de-chaussée, à 2 minutes de la mer. Idéal pour investissement ou résidence principale.

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$808,830
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Tel-Aviv, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
Autres complexes
Quartier résidentiel Vue mer imprenable immeuble avec facilities (jaccuzi, sauna, piscine) a 2 pas de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$344,850
Quartier résidentiel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentine/herzl
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
TRES JOLI TROIS PIECES EN ETAGE ELEVE D UN BEL IMMEUBLE RECENT. COMPREND UN BALCON DANS LE SALON ET UNE TERRASSE DANS LA CHAMBRE. 5E ETAGE AVEC PARKING. PROCHE DE TOUS LES COMMERCES CAFES ET MOYENS DE TRANPORT
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
À vendre en exclusivité Dans le nouveau quartier Nord Dans la prestigieuse tour Nehardea Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante Face à la rue Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun 127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée L'appartement est triplement climatisé. Très lumineux …
