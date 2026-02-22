  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces

Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces

Nahariya, Israël
depuis
$808,830
;
10
ID: 33464
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Dans le nouveau quartier d'Akhziv, bel appartement 5 pièces d'environ 120m2 avec terrasse de 20m2 et belle vue mer . Situé au 6e étage sur 8,il comprend cave, parking, 2 ascenseurs.

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Loisirs

Autres complexes
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,19M
Appartement de 5 pieces avec terrasse parking et cave. terrasse de 10 m2. jolie cuisine ouverte .immeuble renove avec mamad. centre ville proche synagogue du Rav Pinto a 2 pas d arouza mais calme . Rue a sens unique
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Afficher tout Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Hadera, Israël
depuis
$1,13M
BZH Nouveauté ! Nouvelle exclusivité RE/MAX Hadera ! Nous vous présentons une maison neuve de très haut standing à la vente dans la rue Bellinson, dans le quartier pavillonnaire de Neve Haim. Caractéristiques : - Maison neuve moderne, - Maison de 6 pièces de 170 m² construite sur 250 m² de…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
À vendre, Jérusalem, Har-homa ! Pépite véritable, Penthouse en Rez-de chaussée, 6 pièces 135 m2 sur un seul niveau + belle terrasse souccah aménagée de 25 m2, et toit électrique toit terrasse de 100 m2, incluant 2 unités de logement. Rue pittoresque calme et sans issue, vue sur la vallée et…
Agence
Immobilier.co.il
