  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Exceptionnel

Quartier résidentiel Exceptionnel

Ascalon, Israël
$554,895
ID: 33735
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

EXCEPTIONNEL vue mer eternelle premiere ligne face mer petit immeuble de 3 etages appartement 3 pieces de 60m2 + 20m2 de terrasse tres bon produit pour une alya face a la mer, ou investissement a long therme ou rbnb .

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Vous regardez
Quartier résidentiel Exceptionnel
Ascalon, Israël
depuis
$554,895
