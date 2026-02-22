  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Tres bonne affaire

Quartier résidentiel Tres bonne affaire

Ascalon, Israël
depuis
$511,005
;
10
ID: 33733
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

beau 4 pieces dans petit immeuble au centre dans le quartier neve adarim, 3e etage sur 5, terrasse soucca, a ne pas rater

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
À vendre à Arnona Appartement 3 pièces | Rue HaShofet Haïm Cohen Env. 80 m², 8ᵉ étage, balcon 6 m², lumineux, vue dégagée. Parking et cave. Quartier calme et recherché
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
En plein centre ville , du cote de la grande synagogues, ,a proximité de la Mamilla et du David citadelle HOTEL 7 mn a pied , dans un bel immeuble de standing avec gardien 24/24 , piscine , salle de sport et jacuzzi . Tres beau 2 pieces a vendre de 45 m2 net ( surface israélienne 52 m2 ) …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Spacieux appartement de 3 pièces, neuf de l'entrepreneur, emménagement dans 3 mois environ. Prestations d'hôtes très lumineuses + salle de bains et toilettes séparées. Balcon Soucca depuis le salon, l'appartement est sur l'axe ferroviaire de la rue Yemin Avot, mais fait face à un coin calme.…
Agence
Immobilier.co.il
