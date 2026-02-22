  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
5
ID: 33424
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Au cœur du quartier recherché de Mekor Baruch à Jérusalem, cet appartement spacieux de 110 m² offre un cadre de vie confortable et paisible, idéal pour une famille. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, il bénéficie d’une belle luminosité et d’une atmosphère calme. L’appartement se compose de 5 pièces bien agencées, dont une suite parentale, d’une cuisine indépendante fonctionnelle avec accès direct à une agréable terrasse de 8 m², parfaite pour les repas du quotidien. Les espaces sont généreux et pratiques, dans un état convenable permettant une installation immédiate. Un bien rare à la location, alliant surface, confort et emplacement central. Rue Rachi 109, Jérusalem Loyer : 14000₪ Disponible immédiatement

Localisation sur la carte

