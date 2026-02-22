  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine

Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
;
5
Laisser une demande
ID: 33628
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Situé à la jonction de Neve Tzedek, Florentine et du quartier du Parc Charles Clore, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques minutes à pied de la mer, du marché du Carmel et du cœur animé de Tel Aviv. La rue Elifelet est connue pour son atmosphère calme et résidentielle, tout en offrant un accès direct aux zones les plus dynamiques de la ville : galeries d’art, restaurants tendance et cafés pittoresques. Le bâtiment L’immeuble, récent et de haut standing, propose à ses résidents un cadre de vie moderne et sécurisé avec des prestations rares dans le centre de Tel Aviv : • Gardien présent 24h/24 • Piscine extérieure • Salle de sport entièrement équipée • Trois ascenseurs • Parties communes entretenues avec soin L’appartement • 2 pièces – 50 m² habitables • Balcon de 10 m² avec vue dégagée • Chambre de sécurité (Mamad) • 5ᵉ étage • Parking privé et cave attenante Informations complémentaires • Charges mensuelles : 1 150 ₪ • Loyer actuel : 7 500 ₪ hors charges • Prix de vente : 3 550 000 ₪ Un bien idéal pour résidence principale, pied-à-terre ou investissement locatif dans un secteur recherché entre mer et centre-ville.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À la city appartement 4 chambres
Ascalon, Israël
depuis
$551,760
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Maison arabe
Jérusalem, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Afficher tout Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Tel-Aviv, Israël
depuis
$14,11M
Ce penthouse extraordinaire incarne le luxe et l'excellence architecturale. D'une superficie impressionnante de 414 m² de plain-pied, ce bien exclusif dispose également d'une terrasse panoramique d'environ 133 m² offrant une vue imprenable sur la mer. Située dans le prestigieux complexe rési…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
À VENDRE – LE PENTHOUSE DU ROI AU CŒUR DE TEL-AVIV Idéal comme investissement ou pied-à-terre. Seulement ₪62 658/m² !!! À quelques pas du Shuk HaCarmel, de Shenkin, du boulevard Rothschild et à seulement 5 minutes de la plage, ce duplex unique se situe dans une rue entièrement rénovée, dan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,62M
À vendre – Exclusivité BLUZ TLV Une opportunité rare d'acquérir une Sky Villa privée au 43e étage de la prestigieuse tour Infinity, idéalement située dans le quartier prisé du Vieux Nord de Tel-Aviv (Zhabotinsky et Ibn Gabirol). Détails de la propriété Superficie totale : 364 m² (310 m² i…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller