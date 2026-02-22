  1. Realting.com
  Israël
  Raanana
  4. Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .

Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .

Raanana, Israël
depuis
$1,12M
6
6
ID: 33478
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Tres bel appartement centre ville Raanana. Rue Bar Ilan. Idealement place . Proche de tous les commerces et transports. Tres spacieux. 130 m2 net. beneficie de 2 petites terrasses . Mamad et parking. Entierement renove. Investi.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
À vendre en exclusivité, dans le quartier de Nahalat Yitzhak, au 4 rue Binyamini, rue calme et centrale, dans un immeuble bien entretenu, au premier étage, d'une superficie brute d'environ 102 m², appartement de 4 pièces, spacieux et confortable, une douche et 2 WC, eau chaude 24h/24 et 7j/7…
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$548,625
???? À vendre à Ashkelon – Superbe appartement 4 pièces dans le quartier Agamim ! ???? ???? 8e étage | ???? Vue dégagée | ????️ Spacieux et lumineux Une belle opportunité dans l’un des quartiers les plus recherchés de la ville ! ✅ 4 pièces bien agencées ✅ Étage élevé avec vue ouverte et apa…
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager Forte rentabilité en cas de location AirbnB car forte demande et taux d'oc…
Realting.com
