  2. Israël
  3. Tel-Aviv
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons

Tel-Aviv, Israël
ID: 33585
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Magnifiquement conçu et entièrement meublé, cet appartement de deux chambres est prêt à accueillir immédiatement ses nouveaux propriétaires. Situé dans le prestigieux quartier de Noga, il bénéficie d’une localisation privilégiée à quelques pas de la plage, de la promenade de Tel Aviv, de la station du tramway, du complexe culturel HaTachana, du parc Ha-Mesila et du charmant quartier historique de Neve Tzedek. S’inscrivant dans un projet résidentiel exclusif, cette propriété allie parfaitement emplacement stratégique et art de vivre haut de gamme. Les résidents profitent de finitions raffinées répondant aux standards internationaux, ainsi que d’espaces communs premium incluant un business lounge, une salle de sport entièrement équipée et un club privé doté d’une salle de cinéma. D’une superficie d’environ 56 m², complétée par deux balcons totalisant 10 m², l’appartement bénéficie d’une triple exposition Sud, Ouest et Est, garantissant luminosité et confort tout au long de la journée. Il comprend un système de maison intelligente, une climatisation VRF, des menuiseries sur mesure, un abri sécurisé (mamad) à l’étage — également utilisé comme salle de sport — ainsi qu’une place de parking privée. Cette résidence incarne une rare alliance entre élégance, fonctionnalité et emplacement central, offrant une expérience de vie sophistiquée au cœur de l’un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
