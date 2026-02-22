  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
$1,41M
10
ID: 33811
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement charmant avec terrasse dans le quartier Shenkin, Tel-Aviv Un emplacement exceptionnel en plein cœur de Tel-Aviv, juste en face du parc Shenkin, dans l’un des quartiers les plus vivants, recherchés et agréables de la ville. Caractéristiques de l’appartement : • Rez-de-chaussée confortable et lumineux • 57 m² d’intérieur • Terrasse de 10 m² • Mamad (pièce sécurisée) Commodités à proximité : • Parc Shenkin juste en face • Cafés, bars et restaurants • Boutiques, concept stores et commerces • Pharmacies, supermarchés et services essentiels • À proximité du boulevard Rothschild • Transports en commun très accessibles • Quartier vivant, artistique et convivial

