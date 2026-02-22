  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave

Quartier résidentiel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave

Tel-Aviv, Israël
$2,07M
ID: 33564
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) – un nouveau projet de luxe du Groupe Gabay Au cœur du nouveau nord, à quelques minutes du parc Hayarkon, du tramway, des cafés et des commerces. Un appartement 4 pièces bien agencé et bénéficiant d'une belle finition Au 4ème étage (sur 8) • Surface habitable d'environ 91 m² • Terrasse ensoleillée et spacieuse de 10 m² • Parking souterrain • Cave

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
