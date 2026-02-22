  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam

Bat Yam, Israël
$623,865
ID: 33785
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

À vendre – Superbe appartement 3 pièces en façade dans le sud de Bat Yam Emplacement idéal dans le sud de Bat Yam, dans un immeuble récemment rénové. Appartement entièrement remis à neuf, parfait pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caractéristiques de l’appartement : • 3 pièces modernes • 80 m² d’intérieur • 8 m² de balcon en façade • Place de parking incluse • Situé au 2ᵉ étage d’un immeuble rénové Commodités à proximité : • Supermarchés et commerces de proximité • Restaurants, cafés et boulangeries locales • Parcs et espaces verts • Écoles et services essentiels • Accès facile aux transports en commun • Quartier vivant et convivial

Bat Yam, Israël
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Tres rare . Centre ville Raanana. Rue a sens unique proche de toutes les commodites. Vaste et spacieux. Tres grand salon. Grandes chambres. mamad. Parking . Terrasse de 13 m2
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
À vendre – Appartement familial rénové, emplacement premium Tel Aviv Situé dans l’un des secteurs les plus recherchés du nord centre de Tel Aviv, à proximité du Kikar HaMedina et du parc Hayarkon, cet appartement lumineux de 96 m² offre une configuration idéale pour une vie familiale dans u…
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
À vendre – superbe appartement rénové de 5 pièces (105 m² net) avec une belle terrasse de 20 m², au 2ᵉ étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur. L’appartement se distingue par sa luminosité, son calme, et sa parfaite répartition des espaces : séjour agréable, cuisine moderne, suite…
