  4. Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
20/02/2026
$2,11M
08/04/2025
$1,89M
;
7
ID: 25699
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Duplex de standing dans le Vieux Nord ! Dans un emplacement idéal dans le Vieux Nord, à l’extrémité nord de la rue Sokolov, à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports en commun – magnifique duplex de 4 pièces à vendre ! 100 m² habitables + grande terrasse ensoleillée Étage d’entrée : salon spacieux, cuisine, toilettes invités et immense terrasse frontale de 20 m² Étage inférieur : Suite parentale confortable Chambre sécurisée (Mamad) + chambre supplémentaire Salle de bain avec toilettes Espace supplémentaire idéal pour un bureau ou une salle familiale Prix : 6,720,000 ILS Contactez-nous pour plus d’informations et pour organiser une visite. Nous parlons français, anglais et hébreu.

Tel-Aviv, Israël
