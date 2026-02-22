  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)

Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)

Netanya, Israël
depuis
$642,675
;
9
ID: 33716
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Rue Dizengoff au cœur de Netanya, emplacement premium à proximité immédiate de Kikar HaAtsmaout. Secteur recherché pour ses commerces, cafés, son attractivité urbaine et son accès rapide à la plage. Appartement de 3 pièces, d’environ 88 m², au 1er étage sur 5. Entièrement rénové, avec volumes confortables et séjour lumineux. Convient à une résidence principale ou à un investissement locatif stratégique. À 1 minute de Kikar HaAtsmaout et à pied des plages. Immeuble concerné par un projet Pinouï-Binouï (stade avancé), offrant un potentiel de valorisation. (destruction/reconstruction de l'immeuble avec livraison d'un logement neuf avec prestation modernes) Prix demandé : 2 050 000 ₪.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

