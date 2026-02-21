  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod

Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
20/02/2026
$1,19M
27/02/2025
$1,07M
27/02/2025
$1,07M
12/02/2025
$1,07M
12/02/2025
$1,05M
;
5
Laisser une demande
ID: 24984
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

A vendre appartement a Ashdod "résidence Costa del sol" 4 pièces "KING" avec balcon sur la mer, spacieux, cave, climatisation, parking.....dans la plus belle résidence d'Ashdod avec SPA, salle de sport, piscine, sauna....

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,568
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Jérusalem, Israël
depuis
$4,15M
Quartier résidentiel Balcon sur la mer
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand, haut standing, investi, luxueux, magnifique, proche de l
Bat Yam, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
Vous regardez
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Afficher tout Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$363,660
APPARTEMENT 3 PIECES BALCON ENDROIT CALME ET AGREABLE
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Afficher tout Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Au coeur de la Baka- appartement luxueux et neuf de 5 pièces 130 m2 plus un balcon de 12 m2. 3 salles de bains et toilettes Grande cave et parking Mamad Accessibilité totale
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Ashdod, Israël
depuis
$1,99M
Villa indépendante a vendre a Ashdod de 1996 280m2 habitable sur un terrain de 510 m2 avec potentiel énorme pour l'acheteur qui veut faire des travaux et en faire un diamant
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller