Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique

Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
;
1
ID: 33469
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Penthouse d’exception avec vue à couper le souffle ! Découvrez ce splendide 4 pièces de 117 m², conçu avec soin et raffinement, alliant luxe, confort et matériaux de qualité supérieure. Une immense terrasse de 25 m² orientée plein ciel offre une vue dégagée imprenable et baigne l'appartement de lumière naturelle. La suite parentale dispose de sa propre salle de bain privative, et chaque détail de l’appartement a été pensé pour offrir une qualité de vie unique. Situé dans un immeuble moderne et haut de gamme, avec des finitions de très haut standing, le bien comprend également 2 places de parking privées et une cave attenante. Un bien rare, une opportunité à ne pas manquer pour vivre le confort, l’élégance et l’exception.

