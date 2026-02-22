  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part

Ascalon, Israël
$485,925
ID: 33707
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

4 pieces plain centre ville

Localisation sur la carte

Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$589,380
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$843,315
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Raanana, Israël
depuis
$4,734
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
À VENDRE – APPARTEMENT NEUF 4 PIÈCES PROCHE DE LA MER AVEC PARKING, TERRASSE ET CAVE Superficie : 92 m² + 8 m² de terrasse Emplacement : Rue calme près du Royal Beach 3 chambres (dont une avec abri) 2 salles de bain 2 toilettes Immeuble neuf Parking Cave Prix demandé : 7 800 000 ILS Contacte…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – idéal emplacement
Netanya, Israël
depuis
$1,11M
Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée Superbe appartement 4 pièces situé au 6ᵉ étage, offrant un intérieur spacieux de 101,5 m² et un balcon de 12 m², idéal pour profiter de l’extérieur et de la lumière naturelle. Caractéristiques : Surface intérieure : 101,5 m² Balcon :…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bonne affaire 5 pièces barnea immeuble récent
Ascalon, Israël
depuis
$589,380
Barnea 5 pièces spacieux
Agence
Immobilier.co.il
