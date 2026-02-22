  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Place de parking a louer en centre ville -agrippas

Quartier résidentiel Place de parking a louer en centre ville -agrippas

Jérusalem, Israël
$172
Quartier résidentiel Place de parking a louer en centre ville -agrippas
ID: 33771
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Place de parking a louer dans un emplacement ideal Situe en plein centre ville - Rue Agripas .

Éducation
Soins de santé

