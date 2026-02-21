Quartier résidentiel Haut standing

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Spacieux 5 pièces haut standing, quartier "Ir Hayayin", Ashkelon
???? Bel appartement de 5 pièces situé au 3ᵉ étage d’un petit immeuble boutique de grande qualité, dans le quartier prisé de "Ir Hayayin".
✨ Détails du bien :
✅ Superficie habitable : env. 128 m²
✅ Terrasse ensoleillée agréable de 12 m²
✅ Place de parking privée
✅ Cave privative de 8 m²
✅ Finitions haut de gamme
????️ Prix demandé : 2 350 000 ₪
???? Une excellente opportunité pour ceux qui recherchent une qualité de vie élevée, dans un immeuble boutique et un quartier résidentiel calme et prestigieux.
???? Pour plus d’informations ou organiser une visite, contactez-nous en privé !
Ascalon, Israël
