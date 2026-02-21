Quartier résidentiel Haut standing

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À vendre – Spacieux 5 pièces haut standing, quartier "Ir Hayayin", Ashkelon ???? Bel appartement de 5 pièces situé au 3ᵉ étage d’un petit immeuble boutique de grande qualité, dans le quartier prisé de "Ir Hayayin". ✨ Détails du bien : ✅ Superficie habitable : env. 128 m² ✅ Terrasse ensoleillée agréable de 12 m² ✅ Place de parking privée ✅ Cave privative de 8 m² ✅ Finitions haut de gamme ????️ Prix demandé : 2 350 000 ₪ ???? Une excellente opportunité pour ceux qui recherchent une qualité de vie élevée, dans un immeuble boutique et un quartier résidentiel calme et prestigieux. ???? Pour plus d’informations ou organiser une visite, contactez-nous en privé !

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

